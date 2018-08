Bottelarij wordt uithangbord Brugse Zot BROUWERIJ DE HALVE MAAN INVESTEERT 20 MILJOEN EURO IN NIEUW GEBOUW BART HUYSENTRUYT

17 augustus 2018

Brugge Brouwerij De Halve Maan bouwt een gloednieuwe bottelarij van 21 meter hoog langs de Bevrijdingslaan. Dat laat het bedrijf toe om drie keer zoveel bier te verwerken, tot een half miljoen flesjes per dag. "Wie Brugge binnen- of buitenrijdt moet passeren langs Brugse Zot", zegt zaakvoerder Xavier Vanneste.

De cijfers die brouwerij De Halve Maan de laatste jaren voorlegt, zijn om van te duizelen. Nog maar pas heeft het familiebedrijf de ondergrondse bierpijplijn gerealiseerd, of daar staat al een nieuw miljoenenproject in de steigers.





"We brouwen al onze bieren nog altijd in onze brouwerij op het Walplein, waar onder meer de brouwzaal onlangs vernieuwd werd", zegt Xavier Vanneste (38). "Maar door de groei van het bedrijf, moesten we ook een oplossing zoeken voor onze bottelarij op het Waggelwater, drie kilometer verderop. Daar hebben we de laatste jaren in stilte twee percelen opgekocht om uit te breiden tot 2,5 hectare. De huidige bottelarij wordt drie keer zo groot."





De Halve Maan draait een omzet van 13 miljoen euro en produceert jaarlijks 53.000 hectoliter bier.





Landmark

Het gebouw van Groep III oogt indrukwekkend. Grote raampartijen, terrassen en zicht op de brouwketels moeten van het gebouw een landmark maken.





"Wie Brugge binnen- of buitenrijdt, zal niet naast Brugse Zot kunnen kijken", zegt





"De locatie is natuurlijk uniek, langs de Bevrijdingslaan die nog maar pas helemaal is afgewerkt. We wilden daarvan gebruik maken om toch een architecturaal pareltje af te leveren."





In de bottelarij wordt met de meest hoogwaardige machines gewerkt, veertig in totaal. De zwaarste weegt maar liefst 40.000 ton. Eén van die machines moet de verschillende verpakkingen, bestemd voor de 30 internationale markten, kunnen afleveren. En hoewel er heel veel machines bijkomen, wordt er ook geïnvesteerd in personeel. Nu werken 50 mensen voor De Halve Maan. Straks komen er nog een tiental bij.





Overheidssteun

De totale investering wordt geraamd op 20 miljoen euro, waarvan één miljoen komt van Vlaanderen.





Opmerkelijk, want het is al voor de tweede keer dat de Vlaamse overheid een project van De Halve Maan met behoorlijk wat centen ondersteunt.





"Dit geld komt uit een fonds dat bestemd is voor innovatieve projecten bij bedrijven", motiveert Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA). "Niet alleen levert De Halve Maan belangrijk werk op het gebied van nieuwe en duurzame verpakkingen, ook het gebouw is erg duurzaam ontworpen met groendaken, zonnepanelen en waterherwinning."





De bouw van de nieuwe bottelarij start, als alle procedures doorlopen zijn, in de loop van volgend jaar. Al in 2020 hoopt De Halve Maan er de eerste flessen te vullen.