Botsing op kruispunt: bestuurder had voorrang 12 juli 2018

Een 39-jarige Bruggeling had voorrang bij een ongeval op het kruispunt van de Grote Moerstraat en Zandstraat in Sint-Andries, waarover we vorige vrijdag berichtten. De man reed vorige week donderdag rond 6.45 uur met zijn Volkswagen Passat langs de Zandstraat richting Jabbeke.





Een 25-jarige vrouw uit Jabbeke reed op hetzelfde moment met haar Volkswagen Golf langs de Grote Moerstraat richting Legeweg. Op het kruispunt met de Grote Moerstraat reed ze de Passat in de linkerflank aan. Beide wagens kwamen door de klap tegen een Mercedes terecht. Bij het ongeval vielen uiteindelijk twee lichtgewonden. (SDVO)