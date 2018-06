Bosgroep Houtland verwelkomt 500ste boseigenaar 21 juni 2018

Met de toetreding van de familie De Muynck uit Assebroek telt de vzw Bosgroep Houtland nu vijfhonderd leden. De groep is een initiatief van de provincie West-Vlaanderen en biedt ondersteuning aan boseigenaars. De vzw is actief in 21 gemeenten rond het Brugse en beschikt over drie personeelsleden en een leger van vrijwilligers. Samen beheren ze een derde van alle bossen van de provincie.





(PROOT)