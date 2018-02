Bootjesmannen knappen kano De Orangerie op 14 februari 2018

Bootjesmannen Jos en zoon Michiel Michielsens lappen in hun loods, aan de achterkant van het stadhuis, het versleten bootje op dat jarenlang een bekend zicht was aan hotel De Orangerie langs de reien. "Ik kon het niet meer aanzien", knipoogt Jos Michielsens van bootjesbedrijf Venetië van het Noorden. "Daarom zocht ik contact met de zaakvoerder van het hotel. Die had geen affectie met het bootje. Ik kwam met hem overeen om er een bedrag voor te betalen, maar dat hij die centen zou doorstorten naar Artsen Zonder Grenzen. Zo koppelden we er een goed doel aan vast." Intussen is Jos gestart met het opknappen van de Canadese kano. "Het is een hobby, maar ik hoop de kano wel weer bevaarbaar te maken. Tijdens deze kalmere wintermaanden voor de bootjesmannen is dat een welgekomen uitdaging." (BHT)