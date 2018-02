Bootjesman op lijst Open Vld Plus 07 februari 2018

02u37 0

Michiel Michielsens (28), kleinzoon van de oudste Brugse bootjesman Maurice en zelf ook 'chauffeur' op de Brugse reien, gaat de politiek in. Hij kiest voor Open Vld Plus, de partij van kandidaat-burgemeester Mercedes Van Volcem en haar nieuwe rechterhand Ann Soete. "Ik ben een fiere Bruggeling, maar heb de jongste jaren toch een aantal zaken fout zien gaan door het huidige bestuur", zegt Michiel Michielsens. "Zo is er veel leegstand, worden er veel wegen vernieuwd met alle negatieve gevolgen voor handelaars, is er minder verblijfstoerisme en trekken veel jongeren weg uit Brugge." Daar wil Michiel zelf ook wat aan veranderen. Ook de toekomst van het bootjestoerisme is voor hem uiteraard belangrijk. "Zo zijn er dringend baggerwerken nodig en pleit ik voor fonteinen in de reien waar de bootjes niet komen. Ook een watertaxi, tussen bijvoorbeeld het Jan Van Eyckplein en de molens, zou een extra attractie zijn." (BHT)





Meer over Michiel Michielsens

politiek