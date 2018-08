Bootjes beleven beste juli ooit 166.000 PASSAGIERS, MET DANK AAN TOPWEER EN TRIËNNALE BART HUYSENTRUYT

18 augustus 2018

02u23 0 Brugge Ruim 166.000 passagiers hebben vorige maand een boottochtje op de reien gemaakt: een record voor juli. "Het schitterende zomerweer én de Triënnale doen mensen verlangen naar het water", stelt schepen Hilde Decleer. En augustus belooft nóg beter te worden.

Dat het toerisme in Brugge weer helemaal op peil staat, mag wel duidelijk zijn. Wie de stad de voorbije weken bezocht, merkte dat overal erg druk was. Parkeren in de binnenstad is zelfs helemaal uit den boze. Het heerlijke zomerweer in juli zette niet alleen de terrasjes overvol, ook de bootjesbedrijven draaiden een topomzet. Het record van topjaar 2015 is zelfs gebroken. "De cijfers van 2018 zijn de beste ooit voor een maand juli, met 166.863 vervoerde personen", zegt schepen van Toeristisch Vervoer Hilde Decleer (CD&V). "De hoofdreden is natuurlijk het schitterende weer, maar ook de vele evenementen in de stad hebben bijgedragen tot meer volk en dus meer mensen in de bootjes."





Volgens Decleer speelt de Triënnale een grote rol. Zowat alle kunstwerken zijn op of rond het water te bewonderen. Met een bootje vaar je tot aan de imposante walvis aan het Jan Van Eyckplein of onder de witte brug aan Havenhuis Die Caese. "Er is veel promotie gemaakt voor de Triënnale en terecht", vindt Decleer. "De kunstwerken komen ook helemaal tot hun recht als je die vanuit een bootje kan bewonderen. Veel internationale bezoekers hebben, naast de verkoeling, ook de culturele meerwaarde ontdekt."





Culturele hoofdstad

De Brugse bootjesbedrijven merken in elk geval een drukte van jewelste. "We zijn heel blij dat we zoveel toeristen weer op het water kunnen begeleiden", zegt Jos Michielsens van Venetië van het Noorden. "De Triënnale zal er zeker voor iets tussen zitten, maar er loopt gewoon ook veel volk rond in Brugge. Het prachtige weer nodigt uit om er met een bootje op uit te trekken." Meer nog: in augustus verwachten de bootjesmannen uiteindelijk nog meer klanten. Vorig jaar, en ook de jaren voordien, vervoerden de bootjes meer volk in augustus. "Ik ben benieuwd of het ook de beste maand ooit zal worden", zegt Decleer. "Op dit moment is augustus 2002, dus in het jaar dat Brugge culturele hoofdstad van Europa was, de recordmaand met 188.922 vervoerde personen. Het zou straf zijn als we dat record zouden verbreken."





Wie zin heeft gekregen om zich ook in een toeristenbootje te hijsen, kan dat nog aan 8 euro per persoon. Vanaf volgend jaar stijgt de prijs voor een rondvaart naar 10 euro. Voor de Brugse koetsiers ten slotte was juli dan weer een iets mindere maand, al zijn er nog geen cijfers bekend. De paarden reden immers een paar dagen niet uit in juli, omdat het te warm was om te werken.