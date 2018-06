Boot gezonken in jachthaven MATHIAS MARIËN

01 juni 2018

12u31 0

Opvallend beeld in de jachthaven van Zeebrugge: een groot jacht was er gezonken en stak nog net boven het water uit. Het is nog onduidelijk waarom het plots water heeft gemaakt. Het gaat om een van de grootste boten in de jachthaven. Het is zo'n vijftien meter lang en vijf meter hoog. Het jacht zonk al woensdagnacht. Het was een buurtbewoner die het opmerkelijke tafereel opmerkte. Er was gelukkig niemand aan boord van het jacht. De eigenaar, een man uit het Brusselse, kwam ter plaatse en kon eenmaal op zijn boot niks anders doen dan lijdzaam toezien. Een bergingsfirma haalde het gezonken jacht donderdagavond nog uit het water.