Bon'Ap opent op plaats van vroegere Lidl 20 juli 2018

Bon'Ap heeft zopas een nieuw filiaal geopend in de Rijselstraat 136 in Sint-Michiels. Bon'Ap is net als Buurtslagers een winkelformule van Meat&More. In het pand bevond zich voorheen een Lidl-supermarkt met Buurtslagers-slagerij. Het assortiment vers vlees en ambachtelijke charcuterie van de vertrouwde Buurtslagers-slagerij wordt er aangevuld met belegde, warme en koude broodjes, maaltijdsalades, dagschotels en diepvriesproducten. De klant kan er van maandag tot zaterdag terecht. Je kan er ook lunchen."De lage prijs en hoge kwaliteit kunnen we garanderen dankzij onze productie- en distributiestrategie", zegt zaakvoerder Geert Ally. Bon'Ap heeft 23 filialen in Vlaanderen.





De volgende opening in Oostkamp staat eind augustus gepland. (BHT)