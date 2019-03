Bomvolle aula neemt op emotionele wijze afscheid van doodgereden Emmy (26) Mathias Mariën

23 maart 2019

14u07 0 Brugge Vrienden en familie hebben zaterdagochtend afscheid genomen van Emmy De Vos (26). De bromfietsster werd doodgereden door een beschonken bestuurder en kreeg een open doekje tijdens de uitvaart. Honderden aanwezigen woonden het afscheid bij.

Eén week na het fatale ongeval is het verdriet om Emmy nog steeds even groot. De 26-jarige vrouw was op weg naar haar werk toen ze op haar bromfiets werd doodgereden door een bestuurder die te snel reed, geen voorrang verleende én bovendien had gedronken. Haar papa Frank De Vos getuigde eerder al in deze krant over het verlies van zijn dochter. “Ze was een ontzettend lief persoon. Spontaan ook. Emmy zat boordevol plannen en wou samen met haar vriend gaan samenwonen. Dat is nu allemaal weg”, klonk het met een krop in de keel. De man beloofde wel om zijn dochter een waardig afscheid te geven. Een belofte die hij nakwam.

Belfort

De aula van het crematorium De Blauwe Toren zat volledig vol voor de uitvaart van de jonge vrouw. Uit alle teksten die werden voorgelezen bleek nogmaals hoe geliefd Emmy was. Op een groot scherm werden dan weer foto’s van de vrouw geprojecteerd. Honderden vrienden, familieleden en collega’s namen op een emotionele manier afscheid van Emmy. Ook een delegatie van het stadsbestuur was aanwezig op de begrafenis. Zowel Emmy als haar vader Frank zijn dan ook geen onbekende in Brugge. Vader en dochter De Vos wonen in de Halletoren, waarvan Frank al dertig jaar conciërge is. De beiaardier van de stad bracht dan ook een extra eerbetoon aan de overleden vrouw door op het moment van de uitvaart de klokken van het Belfort 26 keer te doen luiden, verwijzend naar de leeftijd van Emmy.