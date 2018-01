Bomen vallen op huis en straten 19 januari 2018

02u35 0

De brandweerkorpsen hebben in onze regio tientallen keren moeten uitrukken voor omgevallen bomen en weggewaaide takken.





In de Snauwhoek in Beernem is de schade het grootst. In de voormiddag viel daar een boom op het dak van een woning en de bijhorende veranda. De brandweer kwam ter plaatse om het zwaargewicht van het huis te verwijderen. Eveneens in Beernem moest de brandweer verscheidene malen uitrukken voor omgewaaide bomen in onder meer de Hoornstraat, Hubert d'Ydewallestraat en langs de Maria-Aaltersteenweg.





In Brugge was de Bargeweg vlak bij de Hoge Stationsbrug enkele uren gedeeltelijk afgesloten nadat een dikke populier het had begeven. De stadsdiensten hadden de handen vol om de boom te verzagen en verwijderen. De Kopstraat in het centrum van Brugge was korte tijd afgesloten nadat enkele dakpannen van het Sint-Jozefinstituut naar beneden waren gekomen.





De Aartrijksesteenweg in Jabbeke was gisterenochtend een tweetal uren afgesloten nadat een zware boom was omgevallen. Twee bestuurders merkten de boom op het wegdek te laat op. De schade aan hun wagens bleef beperkt. Ook in het Flaminckapark waaiden twee bomen omver op de omheining rond het domein. (MMB/SDVO)