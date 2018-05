Bombé-burger populair in Astridpark 28 mei 2018

Gezelligheid troef in het Astridpark gisteren, waar Heerlijk Brugge de tenten had opgeslagen. Het evenement pronkt met eerlijke producten of gerechten die vooral ambachtelijk werden gemaakt. Eén van de favorieten was de Bombé-burger, speciaal gemaakt voor dit festival. "Er zijn er een pak verkocht", glundert Diya Janssens. "Heerlijk Brugge werd een gezellige namiddag, waarbij inwoners elkaar ontmoeten bij een lekker glas of een lekker hapje." Een wolkbreuk rond 15 uur brak even de sfeer, maar die kwam snel weer terug. (BHT)