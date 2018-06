Bombé-burger ook verkrijgbaar op Local Heroes 06 juni 2018

De populaire Bombé-burger, een creatie van enkele Bruggelingen voor het culinaire festival Heerlijk Brugge, keert terug.





Op het evenement Local Heroes in augustus zal de burger opnieuw te verkrijgen zijn. "Ik sta versteld van de vele vragen die we krijgen over de hamburger", vertelt Diya Janssens. "Misschien ga ik er in de toekomst ook effectief iets meer mee doen." (BHT)