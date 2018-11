Bombardier schrapt weer jobs 10 november 2018

02u25 1

Trein- en trambouwer Bombardier schrapt wereldwijd 5.000 jobs. Dat heeft het management van het Canadese bedrijf laten weten. In Brugge groeit opnieuw de onrust. Als er weer jobs sneuvelen, dan vrezen de vakbonden voor het voortbestaan van La Brugeoise, een staalconstructiebedrijf en afdeling van Bombardier-Eurorail, waar in 2017 al 160 werknemers werden ontslagen. Nu werken er nog 320 mensen bij Bombardier in Brugge. Dat aantal moet het komende jaar nog slinken tot 250. Extra ontslagen maken een toekomst voor de site onmogelijk, zeggen de vakbonden. Ze hopen dat de internationale directie van Bombardier rekening zal houden met het mega-order van de NMBS, wat meer werkt met zich meebrengt. Dankzij dat contract, dat loopt tot 2021, worden er 450 dubbeldek-rijtuigen gebouwd in Brugge. (BHT)