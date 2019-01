Boete voor oplichter die werkloosheidsuitkering bleef innen, terwijl hij in gevangenis zat Siebe De Voogt

16 januari 2019

09u53 0 Brugge Een 28-jarige Bruggeling heeft een geldboete van 4.800 euro gekregen voor gesjoemel met uitkeringen. Philosophe N. bleef geld innen, terwijl hij in de gevangenis zat.

N., die enkele maanden geleden naar Kortrijk verhuisde, stond tussen 2015 en 2018 gekend bij de RVA als volledig werkloos. De man vloog die periode meermaals achter de tralies voor feiten van diefstal, oplichting en valsheid in geschrifte. “Hij bleef echter zijn controlekaarten verder indienen”, sprak de arbeidsauditeur. “Op die manier inde hij onterecht 10.532 euro aan werkloosheidsuitkeringen.” Philosophe N. verklaarde tijdens zijn verhoor depressief te zijn geweest door het gewelddadige overlijden van z’n broer. Die zou volgens de man in Zuid-Afrika omgebracht zijn door het Rwandese regime, al wijst alles volgens het federaal parket in de richting van een zelfmoord. N. kwam woensdagmorgen niet opdagen voor z’n proces. Naast de geldboete moet de twintiger de 10.532 euro die hij onterecht ontving, terugbetalen aan de RVA.