BOB-campagne bijna halfweg: 6 procent positief

De politie van Brugge heeft tussen 1 en 15 december in totaal 589 bestuurders gecontroleerd op alcohol. Uit de eerste resultaten blijkt dat 35 onder hen (6 procent) positief blies. "De BOB-controles gebeurden met vaste en mobiele controleposten. Niet elke wagen werd tegengehouden", zegt woordvoerster Lien Depoorter. Ter vergelijking: bij de vorige wintercampagne voerde de Brugse politie in twee maanden 2.523 ademtests uit en bleek 2,7 procent van de bestuurders positief. Er is nog een resem controleacties gepland. "Nu de feesten dichterbij komen, is de kans groot dat bestuurders alerter zijn om zich nuchter en veilig te verplaatsen. We hopen dan ook nog minder bestuurders uit het verkeer te moeten halen", gaat Depoorter verder. "Bij de alcoholcontroles worden er ook geregeld andere overtredingen vastgesteld, zoals overdreven snelheid of kapotte lichten." De eerstvolgende alcoholcontroles in Brugge vinden vandaag en zondag plaats. De BOB-campagne duurt nog tot eind januari. (MMB)