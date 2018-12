BMW slipt in regen op E40 onder brug JHM

09 december 2018

Op de verkeerswisselaar van de E40 met de E403 is een bestuurder van een BMW X3 zondagochtend geslipt in de regen. Het ongeval gebeurde rond 8 uur toen de bestuurder van de E40 kwam en rechtsaf wilde invoegen om daar op de wisselaar de E403 op te rijden. Op het natte wegdek ging de auto plots aan het slippen en belandde met de zijkant rechts tegen de brug. De BMW liep daarbij flinke schade op maar de bestuurder bleef ongedeerd. Door het ongeval was de invoegstrook tijdelijk versperd maar veel verkeershinder leverde dat niet op.