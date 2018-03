BMW ramt vangrail langs oprit E40 16 maart 2018

Een jonge vrouw is gisterennamiddag met de schrik vrijgekomen na een zwaar ongeval bij het op- en afrittencomplex E40/E403 in Brugge. Ze had even voor 16 uur net de oprit richting Brussel genomen, toen haar BMW bij het opdraaien van de E40 aan het slippen ging op het natte wegdek. De auto ramde de vangrail en kwam door de klap weer op de invoegstrook terecht.





De vrouw kwam met de schrik vrij, maar haar wagen was na het ongeval wel rijp voor de schroothoop en moest getakeld worden. De wegpolitie kwam ter plaatse om het verkeer in goede banen te leiden. De hinder bleef uiteindelijk beperkt, maar de ravage aan de vangrail is groot. (SDVO)