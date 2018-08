Blontrock strikt 'oudste toerismeboek' van ... Blontrock 01 augustus 2018

02u45 0 Brugge Er is in Brugge een uniek document opgedoken over de eerste jaren van de dienst voor toerisme. Het boek van 181 pagina's is geschreven door de allereerste directeur van de dienst, Julien Blontrock. Hij schreef het naslagwerk tussen 1966 en 1969. Het is naamgenoot Nico Blontrock, die het boekje op het spoor kwam via een kennis van hem.

"De dame die me het boekje bezorgde, dacht dat Julien familie kon zijn van mij. Dat is ook wel zo: het is een verre nonkel. Voor zover bekend schreef hij maar één boek, over zijn rol als verrantwoordelijke voor de ravitaillering tijdens de Tweede Wereldoorlog in Brugge. Dat boek heet 'Zeven magere jaren' uit 1950."





Maar nu blijkt hij er een tweede geschreven te hebben. Een boek dat nooit gepubliceerd werd, bovendien.





"Het staat vol met interessante weetjes over bijvoorbeeld de allereerste plannen voor het saneren van de reitjes, de diefstal van de Michelangelo door de Duitsers en de eerste discussies over koetsen en bootjes. Sommige vraagstukken zijn zelfs nog altijd brandend actueel."





Blontock vindt het boek zodanig boeiend dat hij er nog iets wil mee doen. "Ik zou het op termijn willen opschonen en publiceren", zegt de auteur van verschillende andere Brugse boeken. "Een van die exemplaren gaat dan zeker naar het Stadsarchief, want deze informatie is uniek." (BHT)