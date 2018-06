Blogger die agenten filmde, kan opschorting krijgen 07 juni 2018

Blogger Didier Eeckhout (69) die twee agenten filmde tijdens een interventie en de beelden online plaatste, vraagt in beroep de vrijspraak. De beelden die gemaakt werden tijdens een ruzie in de Smedenstraat in Brugge werden bekeken maar gaven weinig nieuwe informatie. Toen een uitbater op café een gratis koffie weigerde aan een klant, maakte die klant een racistische opmerking. Eeckhout filmde het voorval, met de interventie van de politie en plaatste het op zijn blog. De agenten vroegen expliciet om te stoppen met filmen, maar hij gaf geen gehoor daaraan. In eerste aanleg kreeg Eeckhout een geldboete van 300 euro met uitstel, maar hij wil de vrijspraak. Een opschorting van straf vindt de procureur-generaal een gepaste uitspraak. Uitspraak op 19 september.





(DJG)