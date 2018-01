Blauwe Kruis ontkent foute diagnose bij dood hondje 02u56 0

Het dierenasiel Blauwe Kruis in Brugge ligt opnieuw onder vuur na het plotse overlijden van een 13-jarige adoptiehond. Een 57-jarige vrouw uit Eernegem zorgde sinds vorige vrijdag voor het mopshondje Bugsy en stelde vast dat het beestje zwaar ademde. Een bezoek aan de dierenarts bracht aan het licht dat de hond een zware longonsteking had. "Die symptonen had het dierenasiel al moeten zien voor de adoptie. Er is een foute diagnose gebeurd", zegt de vrouw. Ze stuurde daarover zelfs een brief over naar minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA). In het verleden kwam het dierenasiel al verschillende keren onder vuur te liggen na verklaringen van ex-vrijwilligers over dierenmishandeling. Het asiel diende klacht in. De zaak komt binnenkort voor de rechter. Het asiel ontkent nu opnieuw fouten te hebben gemaakt. "We willen onderstrepen dat het hondje vooraleer het voor adoptie werd vrijgegeven door een externe dierenarts is onderzocht. Uit die consultatie bleek dat het hondje voor zijn ras en leeftijd klinisch gezond was en bijgevolg geadopteerd mocht worden. Het is mogelijk dat er kort nadien een acuut probleem is opgetreden. Wij betreuren ten zeerste het overlijden van Bugsy en dit onverwachte verloop van de adoptie", klinkt het bij het asiel. (MMB)