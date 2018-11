Blankenbergsesteenweg tien dagen onderbroken 14 november 2018

Langs de Blankenbergsesteenweg in Brugge is ter hoogte van de nieuwe spoorwegbrug is in beide richtingen geen autoverkeer mogelijk. Er worden onder meer middengeleiders aangebracht en het wegdek wordt vernieuwd. De werken zullen een tiental dagen duren. Er is een omleiding voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers kunnen wel nog passeren. Je houdt best rekening met minieme vertraging. (MMB)