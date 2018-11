Bistro To Taste 07 november 2018

02u22 2 Brugge Het bekende restaurant De Waterweelde in Brugge kreeg een facelift en wijzigde de naam in Bistro To Taste. Tegelijk met het interieur vernieuwde ook het concept. De zaak presenteert zich voortaan als de betere bistro.

Van het wat verouderde De Waterweelde is aan de Dudzeelse Steenweg niets meer te merken. Na 21 jaar verbouwden Guy Dalle, zijn echtgenote Fanny Bonheure en zoon Kenzo de zaak tot Bistro To Taste.





Met de nieuwe naam waait er letterlijk een nieuwe wind. Het interieur is een knipoog naar het verleden, maar met moderne kleuren en meubels. Het contrast is geslaagd. Je stapt een vertrouwd restaurant binnen, helemaal mee geëvolueerd met zijn tijd. Het huisaperitief, op basis van granaatappel, doet het beste vermoeden. Als voorgerecht kiezen we een van de tapas op de kaart: een bordje met drie kaas- en drie garnaalkroketjes. Een klassieker, sober gepresenteerd, maar lekker. De nieuwe naam To Taste verwijst naar dat concept van proeven. De tapasgerechtjes zijn hier goed gekozen. Het hoofdgerecht (foto) is een civet van hert, een variatie van wintergroenten, crème van knolselder in een sausje van bruin bier. Geslaagd, al waren we een beetje jaloers op onze eetpartner die koos voor de filet pur met peperroomsaus. In combinatie met verse frietjes is dat nooit een foute keuze. Merk wel op dat de hoofdgerechten niet goedkoop zijn. Reken telkens op minstens 30 euro per schotel. De tapas waren met 16 euro (voor twee personen) iets scherper geprijsd. Dit restaurant heeft een erg uitgebreide wijnkaart, met zowel witte als rode wijnen uit alle windstreken. Ook hier zijn de flessen niet goedkoop, maar kwaliteit heeft zijn prijs. Als uitsmijter kozen we voor koffie en thee. De dessertkaart was nochtans ook uitgebreid, met klassiekers uit de Vlaamse keuken. Over de bediening overigens geen kwaad woord. Zoon Kenzo is de vriendelijkheid zelve en komt de gerechtjes graag aan tafel presenteren. De ligging van dit restaurant is uitstekend: op een van de invalswegen naar Brugge én met een ruime privéparking. (BHT)