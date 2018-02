Bistro Christophe ruilt nacht voor dag 10 februari 2018

02u40 0 Brugge Bistro Christophe, al twintig jaar een vaste waarde op de Garenmarkt in Brugge, verandert zijn concept.

Christophe Verheyen (47) opent zijn zaak niet langer tot de nachtelijke uurtjes, maar kiest voor een middaglunch en een avondservice tot 22 uur in de week en 23 uur in de weekends. "Ik doe dit om opnieuw wat arbeidsvreugde te vinden", zegt Christophe. "De heksenjacht op de horeca van de afgelopen jaren laat zijn sporen na. De formule van nachtelijk werken heeft lange tijd goed gewerkt in Brugge, maar allerlei nieuwe regeltjes maken het niet makkelijk. De twintigste verjaardag is voor mij de start van een nieuwe periode."





De bistro is vooral gekend voor de zeetong, stoverij en chateaubriand. "Die zullen ook in onze lunch aan bod komen", belooft Christophe Verheyen.





(BHT)