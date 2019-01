Biologische voeding en zelfs buiten slapen in nieuwe kinderopvang Bart Huysentruyt

15 januari 2019

15u35 0 Brugge OCMW-vereniging De Blauwe Lelie heeft op de site van de Steinerschool in Assebroek de nieuwe kinderopvang Groene Hazelaar geopend.

Dat is een bijzondere plek, waar gekozen wordt voor de zogenaamde antroposofische aanpak. “We leggen in alles wat we doen de nadruk op natuurlijke materialen en buiten spelen”, zegt verantwoordelijke Shirley Deseyne. “In Groene Hazelaar krijgen de bezoekertjes ook biologische voeding en brengen ze de dag door op eigen ritme. We merken dat ouders dit erg op prijs stellen en ook bewust op zoek gaan naar deze vorm van opvang. Zo heeft er zich recent een gezin uit Oost-Vlaanderen gemeld, dat na de verhuis naar Brugge hun kindje naar hier brengt voor dagopvang.” Naast gezonde voeding, natuurlijke materialen en buiten spelen, laten ze bij Groene Hazelaar de kinderen ook buiten slapen. “In Scandinavisch onderzoek is bewezen dat buiten slapen voor een betere slaap zorgt en de kinderen ook meer energie geeft om daarna actief in de weer te zijn,” verduidelijkt Shirley Deseyne.

Op dit moment komen er al 12 kinderen naar de opvang in Groene Hazelaar. “In haar volledige capaciteit biedt de opvang op deze locatie plaats aan 16 kinderen”, vult OCMW-voorzitter Pablo Annys (sp.a) aan. “We zijn er zeker van dat de laatste plaatsen snel ingevuld zullen raken.”