Binnenkort met drones windmolens controleren

Drones gaan binnenkort ingezet worden om windmolens op zee, maar ook havenbedrijven te controleren.

Noordzee Drones, het grootste opleidingscentrum voor dronepiloten in ons land, organiseert eind deze maand voor het eerst een cursus 'inspectie'. Die is al helemaal volgeboekt. "De mogelijkheden met drones zijn eindeloos", zegt zaakvoerder Elwin Van Herck. "In het buitenland worden ze al ingezet bij het inspecteren van offshore windmolens, bruggen of schouwen. We investeerden in een toestel dat bestaat uit drie camera's, die ook de onderkant van een brug scherp in beeld kunnen brengen." Onder meer personeelsleden van bouwfirma's en ook staalproducent ArcelorMittal uit Gent gaan de cursus volgen. Zo kunnen bouwwerven veel beter en sneller geïnspecteerd worden met drones. Dat geldt ook voor windmolens op zee. "In de Verenigde Staten controleren ze tot twintig molens per dag, onder meer op het werken van de wieken of corrosie. Bij ons, waar twee arbeiders een hele dag bezig zijn aan één windmolen, is dat de toekomst", zegt Van Herck. Wettelijke problemen stellen zich niet, bevestigt staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer (Open Vld), die gisteren een bezoek bracht aan het opleidingscentrum in Zeebrugge. "De dronesector groeit exponentieel en kan in vele gevallen een verlengstuk zijn voor veel bedrijven. Op de Noordzee worden ze nog maar weinig ingezet."





