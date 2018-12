Bikkelen om kampioenschap tafelvoetbal Bart Huysentruyt

02 december 2018

17u43 0

In jeugdhuis De Comma is zondag gestreden om het Brugs kampioenschap tafelvoetbal. Het was de tweede editie. De twintig ploegen kwamen uit in een reeks voor competitie of recreatieve ploegen. “We spelen een Open Dubbel Minimasters”, zegt organisator Pieter Loosveldt. “Dit is een combinatie van het Amerikaanse systeem en knock-out. Alle ploegen starten in de open dubbel, nadien zak je bij verlies naar één van de onderliggende reeksen. Klinkende namen als Rolling Stones, Vreemde Vogels of Kortjakjes namen het tegen elkaar op. De winnaar raakte pas in de avond bekend.