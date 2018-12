Bijzonder druk in Brugge: zelfs Beursplein is nu parking Bart Huysentruyt

16u47 10 Brugge De eindejaarsdrukte in Brugge bereikt een hoogtepunt. Creatieve automobilisten toverden eigenhandig het Beursplein om in een bovengrondse parking van 180 plaatsen. De politie laat het parkeren daar tijdelijk toe, om de drukte op te vangen.

Parkeren op het Beursplein kan officieel maar in een beperkte zone, maar automobilisten die het beu waren om rondjes te rijden, besloten het hele plein te gebruiken. Binnen de kortste keren stond het Beursplein vol. Brugge heeft een plan voor drukke eindejaarsweekends, maar moet zich ook beraden over dezelfde maatregelen tijdens de drukke shoppingweek tussen kerst en Nieuwjaar. Auto’s stonden deze voormiddag al vanaf cinemacomplex Kinepolis aan te schuiven. De politie meldde om 14 uur dat alle ondergrondse parkings in Brugge volzet stonden. Wie geen plaats vond op het Beursplein, ging dan maar verderop wildparkeren. In geen tijd stond het ook vol wagens op een braakliggend terrein aan de Boeveriepoort. “Dat het Beursplein als parking wordt gebruikt, is maar logisch”, zegt toekomstig burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Zeker tijdens deze drukke momenten kan het plein die functie aannemen. Anders staat het toch maar leeg.” Volgend jaar wordt daar een nieuw Congres- en Beursgebouw gebouwd, maar voorlopig blijft het een lege betonnen vlakte. Al zal dat waarschijnlijk ook de komende dagen tijdelijk niet het geval zijn.