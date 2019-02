Bijna alle hotelkamers volzet voor Brugs Bierfestival Bart Huysentruyt

09u59 0 Brugge In de Stadshallen, op de Markt en de Burg vindt dit weekend het twaalfde Brugs Bierfestival plaats. De laatste voorbereidingen zijn aan de gang.

Meer dan 70 brouwerijen stellen er in totaal zo'n driehonderd verschillende bieren voor. De focus ligt dit jaar op bieren die een lager alcoholpercentage dan 5 procent hebben. Maar ook de klassiekers zijn er te proeven. Er worden zo’n 20.000 bezoekers verwacht. “En dat zijn ook steeds meer buitenlanders", zegt organisator Marc Vandepitte van de Brugse Autonome Bierproevers (BAB). “Vorig jaar telden we bezoekers uit 42 verschillende landen en dat is ongezien.” Het evenement is ook een zegen voor de Brugse horeca. In de anders zo kalme februarimaand is er komend weekend nauwelijks nog een hotelkamer te vinden in Brugge. Volgens booking.com, de grootste hotelboekingssite, zijn zaterdag zowat 95 procent van de kamers in de binnenstad gereserveerd.