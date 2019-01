Bijna 100 jaar na zijn geboorte: krijgt Willy Lustenhouwer eindelijk een straat naar hem vernoemd? Leden van ‘Brugs is oltied schoane’ starten petitie - stad is enthousiast Bart Huysentruyt

15 januari 2019

14u54 0 Brugge De leden van Facebookgroep ‘Brugs is oltied schoane’ houden een petitie om tegen 2020, in het jaar dat Willy Lustenhouwer honderd jaar zou zijn geworden, een straat naar hem te vernoemen. “De Brugse conferencier verdient dat, want hij is nog steeds brandend actueel”, zegt initiatiefnemer Koen De Brabander.

Muzikant, conferencier, radio- en tv-maker: het cv van Willy Lustenhouwer, geboren in 1920 en overleden in 1994 oogt nog altijd indrukwekkend. Bijna honderd jaar na zijn geboorte vormt hij nog altijd een inspiratiebron voor veel Bruggelingen. Zijn bekendste liedjes zijn ‘Zie je van Brugge? Zet je vanachter’ (1955) en de Kus-Kus Polka, gezongen in het Brugs. Generaties Bruggelingen zijn opgegroeid met die vrolijke en vaak ook gelaagde liedjes van Willy Lustenhouwer.

Als het van de leden van de Facebookgroep ‘Brugs is oltied schoane’ afhangt moet er een straat komen vernoemd naar hem. Er werd zelfs een online petitie voor opgestart. “Willy is bijna 100 jaar na zijn geboorte nog altijd een icoon in Brugge en het wordt tijd dat ook de volkscultuur zijn plaats krijgt tussen de Brugse straatnamen”, zegt initiatiefnemer Koen De Brabander. “Je kan er niet naast kijken: zelfs in deze tijd zijn er nog mensen die succesvol zijn met zijn werk. Denk maar aan de onemanshows van De Mugge van Brugge. Die liepen vol, omdat zoveel Bruggelingen nog gek zijn op de grappen en grollen en liedjes van Lustenhouwer.”

Kevin Rombaux, alias De Mugge van Brugge, kan alleen maar bevestigen: “Als iemand een eigen straatnaam verdient, dan is hij het wel. Willy Lustenhouwer behoort tot het cultureel erfgoed van deze stad.”

De petitie valt alvast niet in dovemansoren van de nieuwe schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V). Hij heeft Willy Lustenhouwer bovendien goed gekend. “Ik heb ontelbare uren met Willy doorgebracht in de toenmalige Brugse Radio aan het Boudewijnpark maar ben ook vaak met hem op stap geweest tijdens zijn mini-versies van de One Man Shows. Dat leverde legendarische anekdotes op. Die schrijf ik ooit nog op papier. Ik steun het idee voor een Lustenhouwerstraat in Brugge. Wat Willy deed is uiteraard ook onder de noemer cultuur onder te brengen.”

De online-petitie zal straks worden overhandigd aan de Brugse ‘Commissie voor toponymie en straatnamen’. “Het is niet de eerste keer dat er naar een straatnaam wordt gevraagd, specifiek voor Willy Lustenhouwer”, vertelt zijn dochter Marina Lapouter. “Maar het doet altijd wel deugd om te horen dat zoveel mensen nog aan hem denken. Het zou een heel mooi eerbetoon zijn voor mijn vader.”