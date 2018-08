Bijbelgetrouwe school De Witte Stamroos opent in kazerne 28 augustus 2018

02u31 0 Brugge Alle hens aan dek bij de nieuwe bijbelgetrouwe school De Witte Stamroos, waar ze sinds gisteren begonnen zijn met het inrichten van lokalen in het oude militair hospitaal in de Peterseliestraat. Daar volgen vanaf komende maandag al minstens 16 leerlingen les.

Brugge krijgt er volgende week maandag 3 september een nieuwe basisschool bij, en niet zomaar eentje. De Witte Stamroos is een bijbelgetrouwe school die zal openen op de site van de oude kazerne langs de Peterseliestraat. Het voormalige militaire hospitaal in de Peterseliestraat is een anderhalve hectare groot domein in de binnenstad. De locatie was al in trek bij startende ondernemingen, al wil de stad er graag sociale woningen realiseren. De stad Brugge betaalde er acht jaar geleden ruim vier miljoen euro voor. De Witte Stamroos palmt er de vroegere lokalen van kinderopvang Pietje Pek in. Het schepencollege deed er even over om de vergunning goed te keuren, maar zette gisteren definitief het licht op groen. Dat betekent dat de nieuwe school kan starten. Gelijkaardige scholen zijn al opgestart in Kortrijk, Antwerpen en Gent. "We zijn een liefdevolle, zorgzame en veilige school, waar de bijbelwaarden erg belangrijk zijn", zegt leerkracht Frauke Meyfroodt. De school gaat al zeker met 16 leerlingen tussen 2,5 en 12 jaar van start.





Volledig lager onderwijs

"Ons team bestaat uit drie lesgevers, een directeur en een administratief medewerker", vervolgt Frans Meyfroodt. "Onze school bestaat uit kleuteronderwijs, en twee graadsklassen lager onderwijs. We richten het volledig lager onderwijs in. Dat we de bijbelse waarden hoog in het vaandel dragen is het speciale aan deze school. Dat betekent evenwel niet dat we helemaal anders werken dan andere scholen. Ook wij houden ons aan de vooropgestelde leerdoelen. Maar de waarden van Gods woord zijn voor ons een belangrijke leidraad."





Met 'slechts' zestien leerlingen, gespreid over verschillende leeftijden, zal er in De Witte Stamroos vooral in groepjes gewerkt worden. "Alle grote dingen beginnen klein. Het zijn interactieve groepjes, waarbij de leerlingen ook van elkaar kunnen leren. Creativiteit, kunst en ook sport zijn hier belangrijk. Het is een liefdevolle en veilige omgeving voor de kinderen."





De komende dagen worden de lokalen nog verder ingericht. "Het werk valt uiteindelijk wel mee, omdat hier in het verleden een kinderopvang was gevestigd", klinkt het. Wie benieuwd is, kan op zaterdag 1 september een kijkje komen nemen. (BHT)