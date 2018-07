Bijbelgetrouwe basisschool opent in september 11 juli 2018

Brugge krijgt er op 1 september een nieuwe basisschool bij, en niet zomeer eentje. De Witte Stamroos is een bijbelgetrouwe school die zal openen op de site van de oude kazerne langs de Peterseliestraat. Gelijkaardige scholen zijn al opgestart in Kortrijk, Antwerpen en Gent. "We zijn een liefdevolle, zorgzame en veilige school, waar de bijbelwaarden erg belangrijk zijn", zegt leerkracht Frauke Meyfroodt. De school gaat al zeker met twintig leerlingen tussen 2,5 en 12 jaar van start. Meer info: www.dewittestamroos.be.





(BHT)