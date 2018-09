Bijbel staat centraal in De Witte Stamroos 04 september 2018

Opvallende nieuwkomer in het Brugse scholenlandschap is De Witte Stamroos, een bijbelgetrouwe school met zestien leerlingen. Die konden hun dag meteen starten zoals een gewone schooldag.





"We hebben de leerlingen wel verwelkomd, maar op onze wijze", zegt directeur Frans Meyfroodt. "Dat betekent dat het woord van God meteen centraal stond." De leerlingen van het basisonderwijs kregen taal en wiskunde, de kleuters konden spelen in de vier ingerichte lokaaltjes op de site van de vroegere kazerne in de Peterseliestraat.





(BHT)