Bierfestival voor het laatst op de Markt (als vergunning in orde komt) Organisatoren weten pas twee weken voor evenement of het kan doorgaan Bart Huysentruyt

09 januari 2019

17u37 0 Brugge Het Brugs Bierfestival op 2 en 3 februari vindt voor het laatst plaats op de Markt en de Burg. De organisatoren moeten op vraag van de stad vanaf volgend jaar uitwijken naar 't Zand. Of de twaalfde editie kan doorgaan, weet de organisatie bovendien pas maandag. “Dit willen we niet meer meemaken”, zegt Marc Vandepitte.

Het Brugse schepencollege geeft ten laatste volgende maandag een vergunning voor de twaalfde editie van het Brugs Bierfestival. Dat vindt dit jaar, net als vorige edities, plaats op de Markt, de Burg en in de Stadshallen. Drie locaties die het nieuwe bestuur vanaf volgend jaar liefst ingeruild ziet voor 't Zand. “Omdat dat plein het meest geschikt is voor evenementen”, zegt voorzitter Marc Vandepitte. “Op zich hebben we daar geen problemen mee, al vind ik persoonlijk dat de Markt en de Burg meer uitstraling hebben, zeker voor onze vele internationale bezoekers.”

Volgens Vandepitte hebben de Brugse Autonome Bierproevers, de organisatoren van het festival, de vergunningen nochtans tijdig aangevraagd. “Dat is al in augustus van vorig jaar gebeurd. Maar de stad reageerde niet en pas in november kregen we het nieuws dat zij het Bierfestival liever op 't Zand zagen. Dat was organisatorisch niet bij te sturen. Maar we zijn bereid om volgend jaar wel te verhuizen. In maart gaan we deze editie snel evalueren en meteen de nieuwe locatie vastleggen, want deze onzekerheid willen we niet meer meemaken.”

Het Brugs Bierfestival groeit immers jaar na jaar. Er komen bezoekers uit veertig verschillende landen. 180 vrijwilligers zijn bij het evenement betrokken. Er staan 80 brouwerijen met 400 verschillende bieren. Je kan er veertig bieren in primeur ontdekken en ook 81 licht-alcoholische bieren proeven. Op het festival koop je een postkaart aan voor 15 euro. In ruil krijg je een uniek bierglas, vijf jetons en een programmaboekje.

“Aan het succesrecept hebben we nauwelijks gesleuteld", zegt Marc Vandepitte. “De hoofdbedoeling van het festival is om kennis te maken met de rijkdom aan Belgische bieren. Alle belangrijke brouwerijen zijn erbij. We bieden, net als vorig jaar, ook de Westvleteren 12 aan. Dat bier wordt nog altijd als één van de beste ter wereld beschouwd. Elke brouwerij schenkt 15 centiliter in het proefglas, tenzij het gaat om dure bieren. Dan krijg je vanaf dit jaar 10 centiliter voor één jeton. Dit is de enige aanpassing.”

Voor de niet-drinkers zijn er frisdranken of niet-alcoholische bieren. “We hebben speciale aandacht voor de Sportzot van Brouwerij De Halve Maan uit Brugge. Dat biertje bevat nauwelijks 0,4 procent alcohol en is ideaal voor de chauffeur van dienst.”

Het Brugs Bierfestival vindt plaats op zaterdag 2 februari van 12 tot 22 uur en op zondag 3 februari van 11 tot 20 uur.