Bierfestival in Stadshallen achter de rug, nu tijd voor chocoladefestijn Bart Huysentruyt

05 februari 2019

08u57 0 Brugge De biergeur van het Brugs Bierfestival is er nog maar pas verdwenen of de Brugse Chocoladegilde palmt de zalen van de Brugse Stadshallen al in voor de tweede editie van ‘Bruges in Choc’ op 9 en 10 februari.

‘Bruges in Choc’ is een chocolade-evenement georganiseerd door de Gilde van de Brugse Chocolatiers. Het thema ‘In love with chocolate’ is een vette knipoog naar de valentijnsperiode. Voor 2,5 euro kunnen chocoladeliefhebbers de wereld van chocolade ontdekken. Er exposeren zowel nationale als internationale chocolatiers. Tijdens de vorige editie kwamen zo’n 10.000 mensen een kijkje nemen. De deuren zijn geopend op zaterdag 9 en zondag 10 februari van 10 tot 18 uur. Kom dus een kijkje nemen naar de kunstwerken en schilderijen in chocolade, een cacaoplantage in 3D, kinderatelier, chocoladecafé en meer.