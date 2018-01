Bierfestival breidt uit met extra locatie 02u58 0 Benny Proot De organisatoren van het Brugs Bierfestival roepen Bruggelingen op om zondag te komen. "Zaterdag is het te druk door de toeristen." Brugge Het Brugs Bierfestival, dit jaar op zaterdag 3 en zondag 4 februari, breidt uit met een extra locatie. Naast de Stadshallen en een grote tent op de Markt, komt er ook een tent op de Burg bij. De grondoppervlakte van het festival wordt zo bijna dubbel zo groot. "En dat was nodig, want vorig jaar ondervonden we dat het vaak te druk werd, vooral op zaterdag", zegt voorzitter Marc Vandepitte.

"Ons festival, nu aan de elfde editie toe, lokt nog elk jaar meer bezoekers. We hebben 505 unieke bieren te proeven, waarvan de 90 laagalcoholische bieren dit jaar in de kijker staan. De banale tent op de Markt vervangen we door één met veel meer uitstraling. In de Stadshallen creëren we meer plaats en zal het minder druk zijn."





Vorig jaar lokte het Bierfestival 16.000 bezoekers. Dat moeten er in februari nog meer zijn. "We hebben daar goede hoop op. Op Facebook laten 11.877 mensen weten dat ze geïnteresseerd zijn. Ter vergelijking: het Cactusfestival heeft 5.061 geïnteresseerden. De bezoeker zullen ook weer uit alle windstreken komen. We verwachten een tv-ploeg uit de Verenigde Staten en bussen uit Duitsland en Groot-Brittannië." De organisatie roept de Bruggelingen op om vooral op zondag te komen. "Want op zaterdag is het echt bijzonder druk met toeristen", zegt Vandepitte. "Kom ook met de fiets of via het openbaar vervoer. Vanuit het station rijdt een huifkar van en naar de Markt. Het festival wordt op die manier een beleving." Enkele restaurants hebben bovendien speciaal een biermenu op de kaart gezet tijdens het weekend. Een bezoek aan het festival is gratis. Een drankkaart kost 15 euro: goed voor 5 jetons, een proefglas, postkaart en festivalgids. Wie zich nog wil aanmelden om mee te helpen op het festival, kan zich kandidaat stellen via vrijwilligers.bab@gmail.com.





(BHT)