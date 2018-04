Bieke en Erik koken aan Beursplein STAD HOEFT NIETS TE BETALEN VOOR KOMST VTM-PROGRAMMA BART HUYSENTRUYT

24 april 2018

02u26 0 Brugge Tv-gezichten Erik Goossens en Bieke Ilegems openen straks voor het nieuwe VTM-kookprogramma '2 Sterren Restaurant' een tijdelijk restaurant in horecazaak Ottentic aan het Beursplein. Tot nu toe weigerde Brugge vaak tv-shows omdat de stad daarvoor moest betalen. Maar dit keer is dat niet het geval.

Vier bekende duo's mogen onder het toeziend oog van topchef Sergio Herman een eigen restaurant runnen. In een week tijd moeten de duo's een concept bedenken, hun restaurant inrichten, een menu samenstellen, personeel kiezen én de honger van hun klanten stillen. Met als doel twee dagen lang zoveel mogelijk betalende klanten helemaal voldaan naar huis te sturen. De vier duo's werken vanuit vier steden, waaronder ook Brugge. Het gezellige interieur van horecazaak Ottentic in de Hauwerstraat aan het Beursplein zal het decor zijn.





Dat VTM, dat een beetje doet denken aan voorgangers als 'Mijn Restaurant' of 'Mijn Pop-Up Restaurant', voor een kookprogramma voor het eerst voor Brugge kiest, mag je verrassend noemen. In het verleden werden aanvragen voor dergelijke tv-shows telkens afgewezen door de stad, want er moesten tienduizenden euro's voor betaald worden.





Iedereen profiteert

"Maar dit keer niet", zegt burgemeester Renaat Landuyt (sp.a). "Dat verandert uiteraard de zaak. In het geval van dit tv-programma profiteren beide partijen: VTM kan mee profiteren van de schoonheid van Brugge én wij doen er goede citymarketing mee. Onze stad kan er maar positief mee in beeld komen."





Dat is een strenge voorwaarde. In het verleden is het al eens gebeurd dat er in Brugge gefilmd werd, maar dat de makers de stad enkel als decor voor een andere Europese stad hadden gebruikt. "Zo'n zaken laten we niet meer toe", aldus burgemeester Landuyt.





De komst van een extra, tijdelijk restaurant is voor Horeca Brugge alvast geen twistpunt. "Er zullen wellicht collega's zijn die het tv-restaurant niet graag zien komen omdat ze vrezen dat ze klanten zullen verliezen", zegt horecavoorzitter Karel Hessels.





Reserveer nu

"Maar als federatie juichen we de komst van zo'n concept toe. Het brengt leven in de stad en Brugge kan er alleen maar wel bij varen. De stad zal mooi in beeld komen, en daar profiteert op lange termijn iedereen van." Een tafeltje reserveren voor het restaurant van Bieke en Erik kan nu al via de website https://2sterrenrestaurant. vtmtickets.be. Een menu kost 69 euro per persoon, exclusief dranken. Reserveren kan ook per twee of per vier personen. De eerste vrije datum is dinsdag 1 mei.