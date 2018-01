Bie sluit Just Be: "Werken in Noordzandstraat hebben me genekt" 02u28 0 Foto Benny Proot Bie Debevere in haar interieurwinkel, die sinds zaterdag gesloten is. Brugge Bie Debevere heeft noodgedwongen haar interieurwinkel Just Be in Brugge gesloten. "Door de werken in de Noordzandstraat zie ik mijn levenswerk falen."

Ondanks nog een verwoede poging om in de Niklaas Desparstraat haar zaak nieuw leven in te blazen, is Just Be sinds zaterdag dicht. De winkel was, eerder ook als Miss Beaver, dertien jaar lang een vaste waarde in de stad. Het werd een emotionele dag voor zaakvoerder Bie Debevere. "De wegenwerken in de Noordzandstraat, waar ik tot april was gevestigd, hebben me de das omgedaan", zegt ze. "Twee jaar werken was erg lang. Bovendien is de miserie voor de handelaars daar nog altijd niet voorbij, want ook de werken aan 't Zand brengen minder passage met zich mee. Het stadsbestuur verkondigde dat de Noordzandstraat dé winkelstraat van West-Vlaanderen zou worden, maar die schwung is er nooit gekomen. Ik neem het dit stadsbestuur dan ook erg kwalijk. Het is door die werken dat ik mijn levenswerk zie falen." Ook een verhuis naar de Desparstraat heeft dus niet mogen baten. "Ik had die verhuis veel vroeger moeten doen, nu was het te laat. Ik heb er op het einde nog eens al mijn passie en liefde ingestoken, maar het vuur is eruit. Ik moet hier even van bekomen. In 2018 moet ik weer op mijn plooi komen." Bie Debevere was nochtans een erg ondernemende Brugse zakenvrouw. Keert ze nog terug met iets nieuws? "Ik hoop hier sterker uit te komen. Er zal misschien wel iets broeden, maar of dat nog in Brugge zal zijn, is maar de vraag. Er is geen grote kwaliteit aan toeristen meer en dit stadsbestuur is niet ondernemersvriendelijk." (CDR/BHT)