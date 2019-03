Bibliotheek scoort goed op tevredenheidsonderzoek, maar lezers willen wel ‘terugbrengbussen’ Bart Huysentruyt

25 maart 2019

15u32 0 Brugge Uit een enquête bij 119 Vlaams bibliotheken is gebleken dat Brugge goed scoort, maar dat bezoekers wel een ‘terugbrengbus’ willen, net als nieuwere pc’s en meer licht en lucht in De Biekorf.

In 2018 werkte de Openbare Bibliotheek Brugge, net als 118 andere Vlaamse bibliotheken, mee aan een grootschalig gebruikersonderzoek van de Universiteit Brussel. 1.580 Brugse bibliotheekgebruikers vulden de enquête in. De Vlaamse bibliotheekgebruiker is tevreden, maar die van Brugge nog net iets meer. Brugge springt eruit dankzij haar collectie: de bibliotheekgebruiker vindt gemakkelijk wat hij zoekt, het gezochte is op dat moment heel vaak aanwezig en de collectie is up-to-date. Tegen de algemene trend in wordt de Brugse muziek- en filmcollectie vaak ontleend. Er wordt ook opvallend vaker dan in andere bibliotheken beroep gedaan op het advies van de bibliotheekmedewerkers. De Brugse bibliotheekbezoeker is ook meer tevreden over de openingsuren dan de bezoekers van andere bibliotheken. De investeringen in de filialen Assebroek en Sint-Andries werpen hun vruchten af: die filialen krijgen een boost in bezoekers- en uitleencijfers. “Pijnpunten in de hoofdbibliotheek zijn het verouderde sanitair, tekort aan licht en frisse lucht, het moeilijke samengaan van de dubbele functie van de bibliotheek als stille ruimte én als ontmoetingsplaats, gebrekkige pc-infrastructuur en parkeermogelijkheden voor wagen én fiets”, zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V). “Het goede nieuws daar is dat de pc-infrastructuur nog voor de zomer al vernieuwd wordt en dat alle andere pijnpunten zo veel mogelijk weggenomen zullen worden bij de renovatie van het Biekorfgebouw. We bekijken ook de mogelijkheid van ‘terugbrengbussen’. Na de succesvolle renovaties van Daverlo en Sint-Andries zijn er nu concrete plannen voor de bibliotheken in Sint-Kruis (2019) en Sint-Michiels (2020).”