Bezwaar tegen beschermd interieur ZAAKVOERDERS ROMBAUX NIET TEVREDEN MET NIEUW STATUUT BART HUYSENTRUYT

11 augustus 2018

02u30 0 Brugge Vlaanderen beschermt muziekwinkel Rombaux in de Mallebergplaats als monument. Leuk nieuws, zou je denken, maar daar zijn de uitbaters zelf niet zo van overtuigd. "We overwegen om bezwaar aan te tekenen", zegt zaakvoerster Ann Soete, die vreest voor de toekomst van haar winkel.

In afwachting van een definitieve vaststelling heeft de Vlaamse overheid het handelspand in Mallebergplaats met huisnummer 13 alvast voorlopig beschermd. Het gaat zowel om het 16de-eeuwse gebouw zelf als om het interieur, dat grotendeels dateert van 1933. Een uniek en gaaf bewaard voorbeeld van een muziekwinkel opgericht kort na de Eerste Wereldoorlog, een winkel die bovendien zijn functie heeft behouden, staat te lezen in het beschermingsbesluit. "Gelijkaardige voorbeelden zijn niet gekend in Vlaanderen", klinkt het nog. "Wat van muziekwinkel Rombaux een bijzonder zeldzaam erfgoedrelict maakt." De bal kwam aan het rollen dankzij een recent boek waarin Rombaux als een van de 80 meest waardevolle winkelinterieurs werd beschouwd. "Natuurlijk voelen we ons vereerd", zeggen zaakvoerders Ignace Minne en Ann Soete. Die laatste is ook politiek actief voor Open Vld Plus in Brugge. "Het betekent dat de Vlaamse overheid ons werk apprecieert. We hebben het interieur altijd met de beste zorg behandeld. Ignace behoort tot de derde generatie die Rombaux uitbaat. Er zijn de voorbije jaren weliswaar wat aanpassingen gebeurd, maar heel veel van de oorspronkelijke winkel is behouden gebleven."





De mogelijke definitieve bescherming zou fijne promotie kunnen zijn voor Rombaux, al betekent dat ook dat het moeilijker wordt om wijzigingen aan te brengen aan het interieur, het gebouw en de functie ervan.





Nieuw atelier

"Eigenlijk is het pas tien jaar geleden dat alles hier gerenoveerd is", zegt Soete. "Het moet leefbaar blijven om de winkel uit te baten. Onze zoon is gitarenbouwer en we hebben plannen om een nieuw atelier in het pand in te richten. Het is onduidelijk of met de bescherming die switch nog mogelijk wordt. Wat als de zaak op een gegeven moment niet meer voortgezet wordt? We willen de toekomst van de winkel en het pand niet hypothekeren en we zijn dan ook geen vragende partij voor deze bescherming. De komende dagen zullen we het besluit bestuderen en bekijken of we bezwaar zullen aantekenen."





Het openbaar onderzoek loopt tot 6 september, in 2019 wordt beslist om de winkel dan definitief te beschermen.