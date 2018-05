Bezoekers Triënnale mogen paviljoen Vismarkt helemaal voltekenen 03 mei 2018

In Brugge opent zaterdag de Triënnale, het kunstenfestival dat dit jaar volledig in het teken staat van water. Er werkt ook een jonge Bruggeling aan mee. Jason Slabbynck legt momenteel de laatste hand aan een eigen paviljoen: 'The Liquid Wall'. Het kunstwerk is te zien op de Vismarkt tijdens de opening van de Triënnale. Daarna zal het weer verdwijnen om tijdens de zomermaanden en in het najaar op verschillende locaties tijdelijk terug te keren. "Ik vind dat er naast grote internationale namen ook ruimte kan zijn voor jonge, lokale creatievelingen", vertelt Jason Slabbynck.





"Het concept is een verplaatsbaar paviljoen dat is opgetrokken uit vier houten panelen die beschilderd zijn met krijtbordverf. Die kunnen samengezet worden tot een kruisvorm met een opening in het midden. Ter plaatse worden krijtjes aangeboden die je uitdagen een tekening te maken op de panelen. Het wordt een grote Facebook-muur. Ook hier zal het aspect vergankelijkheid aanwezig zijn. Aantekeningen die gemaakt zijn op de muur vergaan wanneer er een regenbui het krijt uitwist." De jonge Bruggeling werd niet betaald door de organisatie van de Triënnale en moest op zoek naar eigen centen. Hij kreeg een projectsubsidie via de Brugse Jeugddienst. "Mijn paviljoen doet dienst als ontmoetingsplek en platform voor de uitwisseling van ideeën. Er kan ook een activiteit aan het paviljoen gekoppeld worden, zoals een kalligrafieworkshop of als decor van een theatervoorstelling." The Liquid Wall is te bezoeken op zondag 6 mei van 11 tot 17 uur. (BHT)