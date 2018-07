Bewoners Zilversparrenstraat vragen zone 30 06 juli 2018

De bewoners van de Zilversparrenstraat in Sint-Kruis ijveren voor de invoering van een zone 30 in hun straat. "Op dit moment wordt er in onze straat veel te snel gereden", zegt Luc Vanden Bosch. De Zilversparrenstraat is volgens hem een populaire sluiproute geworden. Al in 2016 schreef hij een brief naar het stadsbestuur om de kwestie aan te kaarten. De reactie van de ombudsman was echter duidelijk: uit controles van de politie bleek dat slechts 0,27 procent van de bestuurders er te snel reed. Te verwaarlozen dus. "Maar het is pas 's avonds en 's nachts dat hier heel snel wordt gereden", countert Luc de cijfers. Verschillende buurtbewoners treden hem bij. Toch lijkt de kans klein dat er op korte termijn een zone 30 wordt ingevoerd. De snelheidsbeperking bedraagt er momenteel 50 per uur. (MMB)