Bewoners zien tuinhuis in vlammen opgaan MMB

11 april 2019

19u06 0 Brugge De bewoners van een woning langs de Schoolstraat in Assebroek zagen donderdagavond even voor 18 uur hoe hun tuinhuisje in vlammen opging.

Op het moment dat de brand ontstond, waren de bewoners gewoon binnen. Ze zagen rook opstijgen uit het tuinhuisje en verwittigden de buurman, die op zijn beurt de brandweer verwittigde. Eenmaal ter plaatse konden de hulpdiensten de vlammen snel blussen. Het tuinhuis is volledig uitgebrand. De oorzaak is niet meteen duidelijk. Er was wel elektriciteit aanwezig, wellicht moet in die richting gekeken worden.