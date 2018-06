Bewoners Tillegemwijk willen veiliger kruispunt 30 juni 2018

De bewoners van de Tillegemwijk in Sint-Michiels hebben een petitie met 125 handtekeningen overhandigd aan burgemeester Renaat Landuyt (sp.a). Ze vragen een veiliger kruispunt met de Koning Albert I-laan aan hotel Weinebrugge.





"Omdat er weinig aan gedaan wordt, hebben we het heft in handen genomen", zegt bewoner Chris Marain, die straks op de lijst van Open Vld Plus staat. "Ik heb de bewoners bevraagd over het kruispunt. Iedereen is het erover eens dat dit een zwart punt is. Er zijn al zware ongevallen gebeurd. Bewoners durven er hun kinderen niet met de fiets richting Brugge te sturen. De enige oplossing is een fietsers- of voetgangersbrug."





Met de petitie hoopt Chris Marain daar nu een draagvlak voor te creëren. (BHT)