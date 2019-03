Bewoners kunnen brandende houtblok zelf blussen JHM

02 maart 2019

18u29 0

De brandweer van Brugge werd zaterdag rond 15 uur opgeroepen naar de Daverlostraat in Assebroek voor een woningbrand. Daarvan bleek echter geen sprake te zijn. In een woonkamer had een houtblok die te dicht bij de haard lag vuur gevat. Dat ging gepaard met een flinke rookontwikkeling. De bewoners hadden de brandweer gebeld maar konden intussen zelf het houtblok naar buiten gooien. De brandweer deed nog nazicht maar kon snel terugkeren.