Bewoners klagen over rattenplaag 01 september 2018

Op verschillende plaatsen in Zeebrugge klagen de inwoners over een rattenplaag. Vooral in de Evendijk Oost en de Veerbootstraat zouden de ratten voor overlast zorgen en in grote mate aanwezig zijn. Niet toevallig ligt vlak bij die straten een gracht. Het stadsbestuur werd ondertussen op de hoogte gebracht en zal bekijken hoe de rattenplaag kan verholpen worden. Een rattenvanger zou alvast aangesteld zijn om de situatie ter plaatse te bekijken en aan te pakken. Ook in juli zou er al een rattenplaag zijn geweest in dezelfde buurt. Er wordt nu dus alvast gewerkt aan een oplossing om de overlast te verhelpen. (MMB)