Bewoners én Johan Museeuw fietsen 2.169 kilometer voor Warmste Week Bart Huysentruyt

12 december 2018

In woonzorgcentrum Ter Potterie hebben ze 2.169 kilometer gereden voor het goede doel. Ook ex-toprenner Johan Museeuw deed mee. De fietsmarathon maakt deel uit van de Warmste Week”, vertelt Fernand Mus, directeur van Ter Potterie. “We overtuigden een heleboel mensen om in de cafetaria op de trappers te komen staan en zoveel mogelijk kilometers bijeen te rijden. Per gereden kilometer schenken we 25 eurocent aan vzw Nesteling, dat mensen met een verstandelijke beperking huisvest.” De eindstand levert € 542,25 euro op voor het goede doel. Die som wordt verhoogd met de opbrengst van de verkoop van gadgets, belegde broodjes en zelfgebakken taart.