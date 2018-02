Bewondering voor gerestaureerd Gruuthusepaleis 05 februari 2018

02u40 0 Brugge Bruggelingen hebben afgelopen weekend massaal het gerestaureerde, 15de-eeuwse Gruuthusepaleis bezocht. De bezoekers waren lovend, al maakten sommige een kleine kanttekening. "Waarom is het gebouw niet volledig rolstoeltoegankelijk?"

De werken begonnen in 2014. De daken, de houten structuren, het glas, de vloeren: alles werd grondig onder handen genomen. Het gebouw wordt nu tegen begin volgend jaar opnieuw als museum ingericht. Het zal de geschiedenis van 500 jaar Brugge vertellen. De reacties waren lovend. "Knap gedaan", zegt Alain De Visser. "Nu zie je pas echt de glorie van het paleis, dat in de 15de eeuw toch enorm veel geld moet gekost hebben. Je zou het haast jammer vinden dat er straks weer een museum in komt." Michel Vanderostyne uit Steenbrugge was kritischer. "Begrijp me niet verkeerd: ik vind het geleverde werk schitterend. Maar het is in deze tijden toch onaanvaardbaar dat dergelijke openbare gebouwen niet toegankelijk genoeg zijn voor minder mobiele mensen. Wie in een rolwagen zit, zoals mijn echtgenote, kan niet van al dat moois genieten. Ik heb er bij de stad nochtans op aangedrongen, maar blijkbaar was het hier niet mogelijk. Brugge hinkt op dat vlak toch serieus achterop."





De restauratie van Gruuthuse heeft 3,3 miljoen euro gekost. Binnenkort start op het voorplein de bouw van een nieuw paviljoen, waar ook een ticketshop komt. Ook het plein wordt dan heraangelegd. (BHT)