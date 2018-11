Bewezen: lucht in schoolstraat is schoner STAD MEET MERKELIJK MINDER FIJNSTOF NA INVOERING BART HUYSENTRUYT

27 november 2018

02u25 0 Brugge Als eerste stad in Vlaanderen heeft Brugge de kwaliteit van de lucht gemeten voor én na de invoering van een schoolstraat. Conclusie: de lucht is - zoals verwacht - schoner zonder auto's. "Met dit argument raken scholen er hopelijk van overtuigd dat ze het verkeer vaker moeten weren", zegt schepen van Onderwijs Pablo Annys.

Het Brugse stadslaboratorium heeft de luchtkwaliteit de afgelopen maanden gemeten op de plaatsen waar een schoolstraat is ingevoerd. Zo'n straat wordt afgesloten bij de start en het einde van de schooldag. Er mogen dan geen auto's of bromfietsen meer passeren. Zeven scholen hanteren dat principe (zie kader). Brugge is de eerste stad in Vlaanderen die zo'n metingen uitvoert. "Dat doen we niet zomaar", zegt schepen van Onderwijs Pablo Annys (sp.a). "Het is, naast een veiligere buurt, een extra argument voor onderwijsinstellingen die nog twijfelen of zo'n schoolstraat wel een goed idee is."





Meetfiets

Brugge zette voor de metingen een speciale fiets in. Die gaat al een paar jaar op geregelde tijdstippen de luchtkwaliteit in de stad na. Nu stond de fiets vaker aan de schoolpoorten. "Afhankelijk van de weersomstandigheden en de vervuiling in de omgeving waren de concentraties ultrafijne stofdeeltjes merkelijk lager tijdens de schooluren waarop de auto niet welkom was", zegt stadsecoloog Caroline Van der Steen. "De metingen gaven toen concentraties aan tussen 3.000 en 20.000 deeltjes per kubieke centimeter. Dat is goed tot zeer goed. Ter vergelijking: toen de schoolstraat er nog niet was, liepen die gemiddelde concentraties op tot 50.000 deeltjes per kubieke centimeter, ofwel slechte luchtkwaliteit." Eén keer reed een bromfiets toch door in zo'n schoolstraat. De meetfiets stelde meteen een uitstoot vast van meer dan 100.000 deeltjes fijnstof. "Aan heel veel schoolpoorten moeten kinderen en hun ouders die uitlaatgassen trotseren. Het is er niet alleen onveilig, maar ook ongezond", zegt Van der Steen.





Rokende ouder

Opvallend: ook als een ouder stond te roken aan de schoolpoort, werd dat door de meetfiets opgemerkt. "Het kan in de toekomst een argument zijn om van de scholen rookvrije omgevingen te maken, al is dat op dit moment moeilijk afdwingbaar", zegt schepen van Onderwijs Pablo Annys.





Astma, leukemie

De risico's van te veel fijnstof in de longen van jonge kinderen zijn nochtans gekend: er is verhoogde kans op longaandoeningen zoals astma, ADHD, psychische stoornissen en zelfs leukemie.





"Er zijn zestig basisscholen in Brugge. We hebben dus nog heel veel werk", zegt Annys, die nog meer scholen wil warm maken voor zo'n schoolstraat. "Het is misschien een druppel op een hete plaat, maar het moet de ambitie zijn om méér te doen."