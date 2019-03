Beveiliging voetbalmatchen nergens in Vlaanderen zo duur als in Brugge: 1 miljoen euro per jaar MMB

06 maart 2019

09u30 0 Brugge Brugs burgemeester Dirk De fauw (CD&V) is voorstander van het inzetten van een drone in plaats van een helikopter tijdens voetbalwedstrijden.

De kost voor het inzetten van politie bij voetbalwedstrijden is jaarlijks opgelopen tot bijna 11 miljoen euro. Twee jaar daarvoor bedroeg deze kost nog 6,2 miljoen. Volgens kamerlid Brecht Vermeulen (N-VA), die de cijfers opvroeg, moeten de betrokken burgemeesters en hun lokale politiezones hun verantwoordelijkheid nemen en moet de politie-inzet voor voetbal dalen. Club Brugge is de koploper van de klas met één politieman per 184 supporters. Twee seizoenen geleden speelde Club Brugge twintig wedstrijden. Daarvoor werden 1.068 lokale en 1.294 federale agenten opgetrommeld. Vorig seizoen speelde Club Brugge opnieuw twintig wedstrijden, maar daarvoor werden toen 1.131 lokale en 1.784 federale politiemensen ingezet. Een fikse stijging die ook in de kostprijs te voelen is. Jaarlijks lopen de kosten van de politie-inzet in Brugge, Cercle en Club samen, op tot 1 miljoen euro. Burgemeester Dirk De fauw wil die kosten drukken en zat al samen met de korpschef. Eén van de opties is om de helikopter tijdens risicomatchen aan de grond te houden en een drone in te zetten. Ook de risicoanalyse per wedstrijd wordt mogelijk herbekeken.