Betrapt met heroïne in PCB: “Ze bleven maar zagen daar” JHM

10 januari 2019

14u23 0 Brugge Een man uit Roeselare die al een zwaar drugsverleden met zich meesleept riskeert opnieuw 6 maanden cel en een geldboete.

G.D. werd op 12 mei bij een controle in de Brugse gevangenis betrapt met 9 gram heroïne in zijn kledij. Het was een drugshond die de man uit de groep pikte. “Ja, ik weet dat het verkeerd was. Maar wat kan ik zeggen? De gasten in het PCB wisten dat ik een dag uitgangsverlof had en bleven maar zagen om drugs mee te pakken: pak er mee! Pak er mee! schreeuwden ze”, sprak G.D. Hij is volgens zijn advocaat al sinds zijn 15de zwaar drugsverslaafd en belandde al meermaals in de cel, al enkele keren nadat hij tijdens zijn uitgangsverlof zijn voorwaarden schond. De man hangt nu ook nog een herroeping van een celstraf van 2 jaar met uitstel boven het hoofd. Hij is echter terug samen met de moeder van zijn kind en lijkt nu op het goeie pad om aan zijn problemen te werken. Vonnis op 14 februari.